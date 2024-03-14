Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Menguat 0,18%, Finish di Level 7.433

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:39 WIB
IHSG Menguat 0,18%, <i>Finish</i> di Level 7.433
IHSG Menguat di Akhir Perdagangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau. Pada sesi terakhir, IHSG menguat 12,10 poin atau 0,18% ke level 7.433,31 dan sempat menembus 7.454.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (14/3/2024), terdapat 271 saham menguat, 232 saham melemah dan 269 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,6 triliun dari 14,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,81% ke 1.011,596, indeks JII menguat 0,28% ke 527,141, indeks IDX30 menguat 0,94% ke 514,589 dan indeks MNC36 menguat 0,65% ke 388,192.

Untuk indeks sektoral yang menguat yakni energi 2,35%, industri 0,97%, non siklikal 0,41%, kesehatan 0,62%, properti 0,16%, teknologi 0,26%. Sedangkan yang melemah ada barang baku 1,47%, siklikal 0,13%, keuangan 0,2%, infrastruktur 0,18%, transportasi 0,6%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) naik 25,00% ke Rp430, PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) naik 24,66% ke Rp364 dan saham PT Alfa Energi Utama Tbk (FIRE) naik 20,65% ke Rp111.

Halaman:
1 2
