Tips Atur Keuangan Selama Bulan Ramadhan, Simak Ulasannya!

JAKARTA – Tips mengatur keuangan selama bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan memang identik dengan momen yang penuh berkah dan berbagi kebahagiaan.

Selain diisi dengan ibadah keagaamaan, banyak orang juga memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi dengan keluarga untuk kembali merajut kasih dan bermaaf-maafan, hingga berbagi rezeki lewat donasi, zakat, maupun santunan kepada mereka yang membutuhkan.

Namun, ada hal penting yang jangan sampai diabaikan pada saat bulan Ramadhan, yakni bagaimana cara kita mengatur keuangan. Chief Digital Business Officer MNC Bank, Yudistira Ardhi Prastono menyampaikan bahwa mengelola transaksi dengan baik selama bulan Ramadhan, justru dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mencapai tujuan keuangan yang dikehendaki.

“Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat anggaran keuangan yang jelas dan ringkas. Catatlah semua pendapatan dan pengeluaran yang masuk maupun keluar, mulai dari kebutuhan pokok, zakat/donasi/santunan hingga Tunjangan Hari Raya. Nah, ini sangat berguna bagi kita untuk menentukan berapa banyak dana yang bisa dialokasikan,” kata dia, Kamis (14/3/2024).

Langkah selanjutnya adalah penggunaan metode pembayaran digital yang lebih cepat, mudah dan aman dalam bertransaksi keuangan tanpa harus membawa uang tunai. Ditambah, banyak sekali keuntungan yang ditawarkan oleh berbagai platform pembayaran digital tersebut.

Yudistira kemudian mencoba memperkenalkan MotionBank sebagai aplikasi layanan perbankan digital yang cocok digunakan untuk berbagai kemudahan transaksi keuangan, mulai dari transaksi QRIS, transfer dana, pembayaran berbagai tagihan yang rutin dilakukan seperti tagihan pulsa, listrik, PDAM, hingga fitur top-up & pay ke berbagai mitra layanan keuangan digital seperti MotionPay, Gopay, OVO, dan e-money lainnya.