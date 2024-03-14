Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tips Atur Keuangan Selama Bulan Ramadhan, Simak Ulasannya!

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |13:49 WIB
Tips Atur Keuangan Selama Bulan Ramadhan, Simak Ulasannya!
Tips mengatur keuangan selama Ramadhan (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Tips mengatur keuangan selama bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan memang identik dengan momen yang penuh berkah dan berbagi kebahagiaan.

Selain diisi dengan ibadah keagaamaan, banyak orang juga memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi dengan keluarga untuk kembali merajut kasih dan bermaaf-maafan, hingga berbagi rezeki lewat donasi, zakat, maupun santunan kepada mereka yang membutuhkan.

Namun, ada hal penting yang jangan sampai diabaikan pada saat bulan Ramadhan, yakni bagaimana cara kita mengatur keuangan. Chief Digital Business Officer MNC Bank, Yudistira Ardhi Prastono menyampaikan bahwa mengelola transaksi dengan baik selama bulan Ramadhan, justru dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mencapai tujuan keuangan yang dikehendaki.

“Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat anggaran keuangan yang jelas dan ringkas. Catatlah semua pendapatan dan pengeluaran yang masuk maupun keluar, mulai dari kebutuhan pokok, zakat/donasi/santunan hingga Tunjangan Hari Raya. Nah, ini sangat berguna bagi kita untuk menentukan berapa banyak dana yang bisa dialokasikan,” kata dia, Kamis (14/3/2024).

Langkah selanjutnya adalah penggunaan metode pembayaran digital yang lebih cepat, mudah dan aman dalam bertransaksi keuangan tanpa harus membawa uang tunai. Ditambah, banyak sekali keuntungan yang ditawarkan oleh berbagai platform pembayaran digital tersebut.

Yudistira kemudian mencoba memperkenalkan MotionBank sebagai aplikasi layanan perbankan digital yang cocok digunakan untuk berbagai kemudahan transaksi keuangan, mulai dari transaksi QRIS, transfer dana, pembayaran berbagai tagihan yang rutin dilakukan seperti tagihan pulsa, listrik, PDAM, hingga fitur top-up & pay ke berbagai mitra layanan keuangan digital seperti MotionPay, Gopay, OVO, dan e-money lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement