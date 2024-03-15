Advertisement
MARKET UPDATE

Sunindo Pratama (SUNI) Siapkan Capex Rp432 Miliar Tingkatkan Kapasitas Produksi

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |18:10 WIB
Sunindo Pratama (SUNI) Siapkan Capex Rp432 Miliar Tingkatkan Kapasitas Produksi
JAKARTA - PT Sunindo Pratama Tbk (SUNI) memulai pembangunan plant 2 PT Rainbow Tubulars Manufacture (RTM) di Batam. RTM merupakan strategic asset vital dalam memproduksi seamless pipes/OCTG tubing secara in-house dan menjamin ketersediaan produk perseroan.

Melanjutkan serangkaian strategi peningkatan kapasitas produksi yang telah berjalan sebelumnya dengan transaksi peningkatan modal disetor kepada RTM sebesar Rp152,8 miliar, perseroan juga menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp432 miliar yang akan digunakan untuk pembelian tanah sebesar Rp57 miliar, pembangunan pabrik sebesar Rp250 miliar dan pembelian mesin-mesin produksi sebesar Rp125 miliar.

Mengutip keterangan SUNI, Jumat (15/2/2024), pembangunan pabrik baru seluas 50.793 m2 ini dapat menambah kapasitas produksi seamless pipes/OCTG tubing hingga dua kali lipat mencapai 60.000 ton/ tahun dari yang sebelumnya 30.000 ton/ tahun. Jika mencapai kapasitas maksimal, Perseroan dapat memasok atau melayani kebutuhan seamless OCTG tubing sampai dengan 70.000 ton/tahun.

Peningkatan kapasitas produksi ini mendukung Perseroan untuk mendiversifikasi produk Industrial pipe dan memperluas pangsa pasar di dalam maupun luar negeri (pasar ekspor). Perseroan menargetkan fasilitas ini akan beroperasi pada tahun 2025 dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan ke depannya.

