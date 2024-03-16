Advertisement
MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan Selama Sepekan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |12:31 WIB
10 Saham Paling Cuan Selama Sepekan
Saham paling cuan selama sepekan (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang paling cuan sepanjang pekan ini.

Pada periode 13 sampai 15 Maret 2024, saham PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) memimpin barisan 10 saham top gainers. NIKL menguat 88,41% di Rp520 dari Rp276.

Berkat penguatan tersebut, saham NIKL terdongkrak 71,05% sepanjang 2024, sekaligus menembus level tertinggi setahun ini di Rp535 per saham.

Posisi kedua ditempati oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) yang melejit 50,00% di Rp930 dari Rp620. Tak main-main, saham ini terbang 115,28% hanya dalam waktu sebulan terakhir, menyentuh all-time high lebih dari lima tahun terakhir di Rp945 per saham.

Investor yang masuk saham SSIA di awal tahun ini diperkirakan mendapat potential gain di kisaran 114,29%

Menurut statistik BEI, Sabtu (16/3/2024), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini:

1. PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) melesat 88,41% di Rp520 dari Rp276.

2. PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) melejit 50,00% di Rp930 dari Rp620.

3. PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) menguat 48,61% di Rp214 dari Rp144.

4. PT Mitra Investindo Tbk (MITI) menanjak 32,90% di Rp206 dari Rp155.

Halaman:
1 2
