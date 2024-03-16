Jalan Tol Japek II Selatan Siap Dipakai Arus Mudik Lebaran 2024, Begini Rutenya

Jalan tol Japek II Selatan bisa dipakai mudik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Masyarakat bisa menggunakan Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Japek) II Selatan untuk mudik lebaran 2024. Terdapat sejumlah rute yang bisa dilalui.

Direktorat Jenderal Bina Raga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan fungsionalisasi Jalan Tol Japek ii Selatan Segemen Sadang -Kutanegara sepanjang 8,5 Km.

“Kesiapan fungsionalisasi segmen Sadang-Kutanegara sudah dilakukan sejak arus mudik Lebaran dan Natal Tahun Baru 2023,” tulis akun Instagram resmi PUPR Binaraga, Sabtu (16/3/2024).

Dalam postingan tersebut juga dijelaskan bahwa fungsionalisasi ini dilakukan untuk menyiapkan arus balik lebaran 2024 dari arah Bandung menuju Jakarta.

BACA JUGA: Konstruksi Jalan Tol Kapal Betung Tahap 2 Ditargetkan Rampung Akhir 2024

Nantinya para pemudik maupun pengguna jalan lainnya bisa masuk melalui Simpang Sususn (SS) Sadang di titik KM 77 Jalan Tol Cipularang untuk mengakses segmen Sadang Kutanegara.