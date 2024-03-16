Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina 16 Maret 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |08:32 WIB
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina 16 Maret 2024
Daftar harga BBM hari ini (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Daftar lengkap harga BBM Pertamina 16 Maret 2024. PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk tidak melakukan perubahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, per Maret 2024. Keputusan ini berlaku untuk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Dexlite dan Pertamina Dex.

Sehingga, harga BBM yang dijual Pertamina masih sama dengan Februari 2024 yang juga tidak berubah sejak 1 Januari 2024.

Adapun pada awal Februari 2024, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa keputusan harga Pertamax Series dan Dex Series tetap di Bulan Februari ini telah melalui evaluasi berkala mengacu kepada formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

"Harga BBM non subsidi memang sesuatu yang dievaluasi berkala, penyesuaian harga naik, penyesuaian harga turun, maupun harga tetap dipertimbangkan seluruh badan usaha sesuai regulasi yang berlaku," terang Irto.

Adapun untuk harga saat ini di antaranya, Pertamax sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Irto menambahkan, bagi Pertamina, keputusan ini adalah bentuk menjaga stabilitas harga BBM non subsidi yang terbaik dan terjangkau bagi masyarakat hingga pelosok negeri, tidak hanya kota besar.

"Ini adalah wujud penyaluran dan penyediaan BBM berdasarkan prinsip Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability, bagaimana Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menetapkan harga yang kompetitif bagi masyarakat sekaligus memastikan distribusi hingga pelosok negeri tetap dapat dilakukan dengan maksimal," terang Irto.

Sementara untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian, penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191384/bbm_pertamina-tvix_large.jpg
Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini di Pertamina, Shell hingga BP Jelang Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188475/spbu-JGtW_large.jpg
Harga BBM Terbaru di Shell, Vivo dan BP Usai Stok Tersedia, Kompak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186972/bbm_pertamina-RGYu_large.jpg
Harga BBM Terbaru per 1 Desember 2025 di Pulau Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186958/bbm_pertamina-J4rC_large.jpg
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Desember 2025: Semua Kompak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186952/bbm_shell-sIVN_large.jpg
Harga BBM Shell dan BP Kompak Naik per 1 Desember 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186948/bbm_pertamina-4AeJ_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Mulai Hari Ini 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement