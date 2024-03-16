Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Tips Atur Uang Buat Bukber Ramadhan 2024 agar Kantong Tak Jebol

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |21:01 WIB
3 Tips Atur Uang Buat Bukber Ramadhan 2024 agar Kantong Tak Jebol
Tips mengelola keuangan saat Ramadhan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh berkah bagi umat Islam. Di mana, pada bulan tersebut banyak orang yang bersilaturahmi dengan mengajak buka bersama (Bukber).

Namun, terkadang undangan bukber tersebut banyak sekali hingga membuat dompet menipis. Dalam hal ini, ada beberapa tipe orang ketika mendapat ajakan bukber, salah satunya adalah si paling bukber yang selalu menerima ajakan dari siapa pun.

Lantas bagaimana cara mengatur keuangan saat banyak ajakan bukber? Dilansir dari akun @pritaghozie, Sabtu (16/3/2024), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai keuangan di bulan Ramadhan.

Pertama, saat Ramadhan biasanya pendapatan akan bertambah melalui Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam hal ini, keuangan dapat dibagi menjadi 5% untuk zakat fitrah dan fidyah, 45% untuk keperluan lebaran, dan 20% untuk mudik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement