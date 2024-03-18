Konsisten Mengkomunikasikan Value Perusahaan, BRI Raih Enam Penghargaan di PR Indonesia Awards 2024

Jakarta – Komunikasi korporat berperan penting dalam membentuk citra positif perusahaan, salah satunya adalah dengan secara konsisten mengkomunikasikan value perusahaan kepada masyarakat. Hal inilah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi kepada publik.

Konsistensi BRI mengkomunikasikan value kepada khalayak luas ini mendapatkan apresiasi di bidang komunikasi dari PR Indonesia Awards (PRIA) 2024. Pada malam penganugerahan The 9th PR INDONESIA Awards (PRIA) 2024 mengambil tema "Komunikasi yang Menginspirasi Peradaban", 7 Maret 2024 di Bali, BRI meraih enam penghargaan.

Penghargaan tersebut diantaranya Kanal Digital - Media Sosial Instagram Terbaik, Kanal Digital - Media Sosial TikTok Terbaik. Program PR Terbaik, Laporan Tahunan - Sustainability Report Terbaik, Laporan Tahunan - Annual Report Terbaik dan Termasuk ke dalam 20 Lembaga/Korporasi Terpopuler di Media Cetak dan Online.

Terkait dengan pencapaian tersebut, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. “Prestasi ini akan menjadi semangat dan motivasi bagi kami untuk terus menyampaikan peran BRI yang selalu membawa economic value dan social value secara berkelanjutan,” katanya.

Public Relations dalam BUMN sangat penting dan memiliki peran krusial, terutama dalam mengomunikasikan peran BUMN tidak hanya dari sisi economic value semata namun juga dari sisi social value. Hendy menambahkan, kendati perkembangan digitalisasi yang pesat memunculkan tantangan dan nilai-nilai baru dalam setiap aspek, termasuk di bidang Public Relations, PR harus bisa menjaga dua hal krusial, yaitu dalam menjaga persepsi dan brand positioning.