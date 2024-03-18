IHSG Awal Pekan Ditutup Koreksi ke Level 7.302

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup koreksi pada perdagangan awal pekan. IHSG hari ini melemah sebesar 0,35% di 7.302.

Dibuka menguat di 7.338,07, indeks bergerak sideways dengan rentang 7.300,94 - 7.358,55 sepanjang perdagangan. Sebanyak 266 saham menguat, 256 melemah, dan 252 lainnya stagnan.

Nilai transaksi-net perdagangan total mencapai Rp9,67 triliun dari net-volume 17,85 miliar saham yang diperdagangkan.

BACA JUGA: IHSG Dibayangi Sentimen Suku Bunga BI dan The Fed

LQ45 turun 0,39% di 993,60, indeks JII menguat 0,37% di 522,33, indeks MNC36 koreksi 0,57% di 380,73, dan IDX30 merosot 0,46% di 505,55.

Sektor yang menguat antara lain bahan baku 0,68%, kesehatan 0,05%, industri 0,19%, konsumer nonsiklikal 0,42%, properti 0,02%, dan teknologi 1,14%. Sedangkan yang melemah adalah konsumer siklikal 0,45%, energi 0,30%, keuangan 0,21%, infrastruktur 0,24%, dan transportasi 0,44%.