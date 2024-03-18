Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Sosok PNS dengan THR Paling Tinggi

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |05:06 WIB
Ternyata Ini Sosok PNS dengan THR Paling Tinggi
THR Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang identik dengan penghasilan yang tinggi. Apalagi di hari-hari tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, biasanya PNS mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Dalam hal ini, pemerintah telah memutuskan pemberian gaji ke-13 dan THR Lebaran secara penuh kepada PNS. THR akan diberikan H-10 Lebaran dan gaji ke-13 cair di Juni 2024.

Kebijakan ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2024.

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (18/3/2024), ternyata ada PNS yang mendapatkan jumlah THR dengan jumlah yang cukup besar. Hal tersebut didapatkan oleh seorang Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo.

Berdasarkan urutan golongan jabatan Suryo, jabatan ini masuk pada Golongan IVe yang memiliki gaji pokok antara Rp3.880.400 sampai Rp6.373.200 per bulan.

Jumlah tersebut mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam regulasi ini juga dibahas mengenai besaran gaji pokok setiap golongan PNS dan ASN

Halaman:
1 2
