HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala Bapanas Lapor ke Jokowi: Beras Aman untuk Lebaran

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |12:45 WIB
Kepala Bapanas Lapor ke Jokowi: Beras Aman untuk Lebaran
Kepala Bapanas dan Dirut Bulog Lapor Stok Pangan Lebaran ke Jokowi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi datang ke Istana Kepresidenan, hari ini. Keduanya melaporkan soal bahan pangan termasuk beras ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Persiapan Lebaran kan sudah disiapkan, tadi kita update beberapa hal untuk persiapan Lebaran ini termasuk beras, daging dan komoditas strategis," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

"Kita kan biasalah report mingguan kami kan lapor mingguan soal pangan tidak hanya beras," sambungnya.

Arief menyebut stok beras hingga saat ini dinilai aman. Sedangkan untuk harga masih dalam relaksasi.

"Harga kan dalam posisi relaksasi dari angka HET Rp13.900 relaksasi sampai tanggal 23 itu Rp14.900. Ini berikan ruang agar beras ini ketersediaannya semua lebih baik," kata Arief.

Halaman:
1 2
