Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jakarta Bakal seperti New York Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ini Faktanya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |04:52 WIB
Jakarta Bakal seperti New York Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ini Faktanya
Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Indonesia setelah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur diresmikan. Kabarnya, jika sudah tak lagi menjadi ibu kota, Jakarta akan berubah menjadi seperti kota New York.

Hal ini disebabkan pembangunan Jakarta akan diarahkan sebagai kota bisnis. Artinya, Jakarta akan dibangun seperti kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi seperti New York dan Melbourne.

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (18/3/2024), berikut beberapa fakta terkait Jakarta yang akan menjadi New York.

1. Akan Jadi Pusat Perekonomian

Setelah status Ibu Kota beralih, Jakarta akan difokuskan dan dikembangkan kembali untuk menjadi pusat perekonomian. Hal ini disampaikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD RI, Tito.

"Kita ingin juga agar Kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, jasa, perbankan, dan lain-lain," kata Tito, di Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement