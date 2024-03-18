Jakarta Bakal seperti New York Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ini Faktanya

Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota (Foto: Okezone)

JAKARTA - Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Indonesia setelah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur diresmikan. Kabarnya, jika sudah tak lagi menjadi ibu kota, Jakarta akan berubah menjadi seperti kota New York.

Hal ini disebabkan pembangunan Jakarta akan diarahkan sebagai kota bisnis. Artinya, Jakarta akan dibangun seperti kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi seperti New York dan Melbourne.

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (18/3/2024), berikut beberapa fakta terkait Jakarta yang akan menjadi New York.

1. Akan Jadi Pusat Perekonomian

Setelah status Ibu Kota beralih, Jakarta akan difokuskan dan dikembangkan kembali untuk menjadi pusat perekonomian. Hal ini disampaikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD RI, Tito.

"Kita ingin juga agar Kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, jasa, perbankan, dan lain-lain," kata Tito, di Jakarta.