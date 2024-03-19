Segini Harta Kekayaan Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Atlet Berprestasi Jadi PNS

JAKARTA - Jonatan Christie dan Anthony Ginting berjumpa di final All England 2024. Jojo panggilan Jonatan Christie berhasil mengalam Ginting di partai pamungkas tersebut.

Tentunya hal itu memicu rasa penasaran penggemar bulu tangkis di Indonesia mengenai kekayaan mereka berdua setelah menjadi juara pertama dan kedua di All England 2024.

Berikut kekayaan Jonatan Christie dengan Anthony Ginting, pebulutangkis Indonesia yang tampil di final All England 2024:

Jonatan Christie

Jojo diperkirakan mendapatkan uang hingga miliaran Rupiah. Uang tersebut di luar bonus yang didapatnya.

Perusahaan juga aktif memasarkan produk fesyen t-shirt, hoodie, tote bag, cap, dan aksesoris pada jejaring sosial sejak 13 Januari 2019. Ini merupakan bukti Jonatan Christie tidak hanya terampil bermain bulutangkis, namun juga berbakat untuk menjadi pengusaha.

Selain itu pemerintah resmi mengangkat 27 atlet menjadi PNS Kemenpora, termasuk Jojo. Jojo berama Liliyana Natsir, Tontowi Ahmad hingga Greysia Polii telah menandatangani SK resmi PNS.

Hal tersebut membuat Jojo sudah berhak menerima fasilitas berupa gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.