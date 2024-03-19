Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik Lebaran 2024 Lewat Tol Trans Jawa, Cek Tarif Terbarunya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |05:07 WIB
Mudik Lebaran 2024 Lewat Tol Trans Jawa, Cek Tarif Terbarunya
Tarif Tol Terbaru Menjelang Mudik Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA - Tarif tol menjelang mudik Lebaran menarik untuk diketahui. Sebab sejumlah ruas tol dari Jakarta ke Jawa Tengah telah mengalami penyesuaian.

Meskipun tidak semua ruas tol naik, namun hal ini patut diketahui mengingat mudik lebaran tahun 2024 akan tiba sebentar lagi.

Tentu besaran tarif tol Trans Jawa pada mudik Lebaran 2024 akan berbeda jika dibandingkan periode tahun lalu.

Jalan Tol Trans Jawa terdiri dari beberapa ruas tol, di antaranya:

1. Jakarta – Cikampek

2. Jakarta-Cikampek II Elevated

3. Palimanan - Kanci

4. Batang - Semarang

5. Semarang Seksi A,B,C

6. Semarang - Solo

7. Solo - Ngawi

8. Ngawi - Kertosono - Kediri

9. Surabaya - Mojokerto

10. Surabaya - Gempol

11. Gempol - Pasuruan

12. Gempol - Pandaan

13. Pandaan – Malang

Jalan Tol Trans Jawa saat ini sudah terhubung dari Merak hingga Probolinggo sepanjang 1065,50 Km dan akan tersambung sampai ke ujung timur Pulau Jawa ke Banyuwangi.

Bagi masyarakat yang ingin mudik lewat Tol Trans Jawa, alangkah baiknya mengecek tarif tol berikut ini dan menyiapkan saldo e-toll yang cukup agar memudahkan dalam berkendara. Mengacu pada data tersebut maka diperkirakan pemudik harus menyiapkan e-toll setidaknya minimal Rp500.000.

Halaman:
1 2
