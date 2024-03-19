Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri ESDM: Ada 2.051 Izin Tambang Dicabut

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |19:45 WIB
Menteri ESDM: Ada 2.051 Izin Tambang Dicabut
Ribuan izin tambang dicabut (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui ada ribuan izin tambang yang dicabut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Arifin mencatat Bahlil telah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) per 14 Maret 2024.

"Pencabutan IUP dari target 2.078, sampai saat ini hanya 2.051 IUP, sebanyak 1.749 IUP mineral dan 302 IUP batu bara dicabut berdasarkan SK Pencabutan," jelas Arifin saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Sedangkan 27 IUP yang tidak dicabut terdiri dari 8 IUP di Aceh karena Otsus, dan 12 IUP batuan karena wewenang gubernur, kemudian 1 IUP aspal karena kebijakan presiden dan 2 IUP sudah berakhir dan 4 IUP merupakan 2 IUP yang dicabut 2 kali.

"(Jadi) sampai 14 Maret 2024 sebanyak 585 IUP telah dibatalkan pencabutan oleh BKPM terdiri dari 499 IUP mineral dan 86 IUP batu bara, namun baru 469 IUP yang masuk dalam sistem minerba one data Indonesia (MODI)," terang Arifin.

Sisanya, lanjut Arifin, 4 IUP masih dalam proses masuk MODI dan 112 di antaranya belum bisa masuk karena masih memiliki kewajiban pembayaran PNBP," terang Arifin.

"Kami jelaskan, terkait data pencabutan yang dimaksud, data pencabutan IUP oleh BKPM di ditjen minerba direkap berdasarkan email pemberitahuan dari BKPM kepada perusahaan yang ditembuskan kepada Ditjen Minerba," papar Arifin.

Halaman: 1 2
1 2
