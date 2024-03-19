Harta Orang Terkaya Indonesia Libas Miliarder Vietnam

JAKARTA - Harta kekayaan orang terkaya Indonesia lebih banyak jika dibandingkan miliarder Vietnam.

Kedua negara masing-masing memiliki orang terkaya dengan harta yang fantastis. Namun, jika dibandingkan, harta kekayaan orang terkaya di Indonesia unggul jauh.

Saat ini posisi orang terkaya di Indonesia ditempati oleh Prajogo Pangestu. Sementara, orang terkaya di Vietnam ditempati oleh Pham Nhat Vuong.

Lalu berapa harta kekayaan Prajogo Pangestu vs Pham Nhat Vuong?

Berikut datanya seperti dilansir Forbes Real Time Billionaires:

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu mempunyai harta kekayaan USD37,7 miliar atau setara Rp591,8 triliun (kurs Rp15.700 per USD).

Sumber kekayaan pria 79 tahun ini berasal dari bisnis petrokimia hingga energi. Sebelum menjadi orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu yang lulusan SMP ini pernah bekerja sebagai sopir angkot.

Kini Prajogo Pangestu menjelma sebagai orang terkaya di Indonesia. Bahkan dengan harta kekayaan Rp591,8 triliun, Prajogo Pangestu sejajar dengan miliarder dunia masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya di dunia versi Forbes. Prajogo Pangestu berada di peringkat 37 dalam daftar orang terkaya di dunia.