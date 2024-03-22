Desa BRILiaN 2024 Kembali Hadir, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya!

JAKARTA – BRI melalui program pemberdayaan Desa BRILiaN telah berperan dalam mendorong peningkatan ekonomi desa di Indonesia. Sejak digulirkan pada 2020, Desa BRILian telah diikuti lebih dari 3.000 desa yang aktif dan berkomitmen untuk maju melalui program-program yang telah direncanakan.

Sebagai contoh, Desa Bansari yang terletak di lereng Gunung Sindoro, Kec. Bansari, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah yang memanfatkan potensi-potensi di desanya, sehingga berkembang menjadi desa modern dan maju hingga menjadi Juara 1 Nugraha Karya Desa BRILiaN 2023 sehingga berhak mendapatkan hadiah senilai Rp1 miliar.

Selain itu, ada pula Desa Kelawi, sebuah desa yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra, yang berhasil melakukan inovasi untuk keberlanjutan dalam mengembangkan pariwisata lokal.

Berkat inovasi dan pengembangan tersebut, Desa Kelawi menjadi pemenang Desa Hijau pada Nugraha Karya Desa BRILiaN 2023.

Tahun ini, BRI kembali memberikan kesempatan kepada desa-desa di Indonesia untuk mengikuti ajang Desa BRILiaN 2024.