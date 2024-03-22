Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Cetak Rekor Usai The Fed Tahan Suku Bunga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |07:55 WIB
Wall Street Cetak Rekor Usai The Fed Tahan Suku Bunga
Wall street menguat hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street pada perdagangan Kamis (21/3/2024) waktu setempat, mencatat rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua berturut-turut. Hal itu terjadi setelah Federal Reserve meyakinkan investor tentang prospek penurunan suku bunga tahun ini sementara saham-saham chip menguat setelah perkiraan optimis Micron Technology.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 269,24 poin, atau 0,68%, menjadi 39.781,37, S&P 500 (.SPX) naik 16,91 poin, atau 0,32%, menjadi 5.241,53 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) memperoleh 32,43 poin, atau 0,20%, menjadi 16.401,84.

Tiga indeks utama juga telah mencapai rekor tertinggi harian baru pada hari Kamis sebelumnya dan Dow Jones mengakhiri hari kurang dari 1% dari 40,000 untuk pertama kalinya.

Saham Micron Technology (MU.O) berakhir naik lebih dari 14% setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa menyusul laba kuartalan yang mengejutkan dan perkiraan pendapatan kuartal ketiga di atas perkiraan.

Broadcom (AVGO.O) berakhir naik 5,6% setelah TD Cowen meningkatkan peringkat sahamnya menjadi "outperform". Saham Nvidia (NVDA.O) juga mendapat dorongan besar karena bertambah lebih dari 1%, sedangkan indeks Philadelphia Semiconductor (.SOX) menguat 2,3%.

