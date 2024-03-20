3 Indeks Utama Wall Street Naik, Investor Tunggu Hasil Pertemuan The Fed

JAKARTA - Wall Street ditutup lebih tinggi pada perdagangan Selasa (19/3/2024) waktu setempat, setelah saham pembuat chip Nvidia berhasil mengatasi kerugian awal dan investor menantikan kesimpulan pertemuan kebijakan Federal Reserve pada hari Rabu untuk mendapatkan petunjuk mengenai kebijakan suku bunga.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 320,33 poin, atau 0,83%, menjadi 39.110,76, S&P 500 (.SPX) naik 29,09 poin, atau 0,56%, menjadi 5.178,51 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) memperoleh 63,34 poin, atau 0,39%, menjadi 16.166,79.

Saham Nvidia (NVDA.O) yang keluar dari zona merah untuk ditutup naik 1% setelah mengungkapkan rencana harga dan pengiriman untuk chip kecerdasan buatan Blackwell B200 yang sangat dinanti, yang dikatakan bisa 30 kali lebih cepat dari chip saat ini.

Michael James, direktur pelaksana perdagangan ekuitas di Wedbush Securities di Los Angeles mengaitkan kenaikan keseluruhan pada hari Selasa dengan membaiknya sentimen setelah saham Nvidia berbalik seiring dengan berlanjutnya sikap bullish terhadap arah perekonomian.

“Anda terus melihat uang masuk ke pasar dan bukan hanya teknologi,” kata James. Hal ini tentu membantu ketika Anda melihat nama-nama perusahaan teknologi berkapitalisasi besar saat ini seperti Nvidia menunjukkan kekuatan relatif sejak pembukaannya. Namun hal ini melanjutkan tema bullish secara keseluruhan yang telah berlangsung sejak tahun dimulai.