Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

3 Indeks Utama Wall Street Naik, Investor Tunggu Hasil Pertemuan The Fed

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |07:35 WIB
3 Indeks Utama Wall Street Naik, Investor Tunggu Hasil Pertemuan The Fed
Wall street menguat hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup lebih tinggi pada perdagangan Selasa (19/3/2024) waktu setempat, setelah saham pembuat chip Nvidia berhasil mengatasi kerugian awal dan investor menantikan kesimpulan pertemuan kebijakan Federal Reserve pada hari Rabu untuk mendapatkan petunjuk mengenai kebijakan suku bunga.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 320,33 poin, atau 0,83%, menjadi 39.110,76, S&P 500 (.SPX) naik 29,09 poin, atau 0,56%, menjadi 5.178,51 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) memperoleh 63,34 poin, atau 0,39%, menjadi 16.166,79.

Saham Nvidia (NVDA.O) yang keluar dari zona merah untuk ditutup naik 1% setelah mengungkapkan rencana harga dan pengiriman untuk chip kecerdasan buatan Blackwell B200 yang sangat dinanti, yang dikatakan bisa 30 kali lebih cepat dari chip saat ini.

Michael James, direktur pelaksana perdagangan ekuitas di Wedbush Securities di Los Angeles mengaitkan kenaikan keseluruhan pada hari Selasa dengan membaiknya sentimen setelah saham Nvidia berbalik seiring dengan berlanjutnya sikap bullish terhadap arah perekonomian.

“Anda terus melihat uang masuk ke pasar dan bukan hanya teknologi,” kata James. Hal ini tentu membantu ketika Anda melihat nama-nama perusahaan teknologi berkapitalisasi besar saat ini seperti Nvidia menunjukkan kekuatan relatif sejak pembukaannya. Namun hal ini melanjutkan tema bullish secara keseluruhan yang telah berlangsung sejak tahun dimulai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement