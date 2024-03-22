Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LPS dan Sri Mulyani Segera Selesaikan Aturan Program Penjaminan Polis

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |13:14 WIB
LPS dan Sri Mulyani Segera Selesaikan Aturan Program Penjaminan Polis
JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) siap mengeksekusi Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan berlaku pada 12 Januari 2028. Hal ini juga dalam mengemban amanat baru dalam UU No 4 Tahun 2023.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihak mendorong koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun dan menyelesaikan RPP Program Penjaminan Polis yang diamanatkan oleh UU P2SK.

“Yang pasti ketika pelaksanaan PPP sudah mulai kita sudah siap,” kata Purbaya dalam acara Buka Puasa Bersama Media di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

LPS juga menyusun draft pokok-pokok peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU P2SK. Purbaya menuturkan ini meliputi beberapa substansi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) antara lain terkait iuran awal kepesertaan serta iuran berkala penjaminann.

Ini juga mencakup lini usaha tertentu yang menjadi objek penjaminan dan beberapa substansi pengaturan dalam Peraturan LPS (PLPS) antara lain mengenai kriteria persyaratan tingkat tertentu dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan likuidasi perusahaan asuransi.

Purbaya menuturkan peraturan pelaksanaan tersebut berdasarkan UU P2SK harus selesai 2 tahun sejak UU ditetapkan atau paling lambat 2 Januari 2025.

“Dalam penyusunan draft dan RPLPS amanat UU P2SK tersebut, LPS juga terus berdiskusi dan memperoleh masukan dari OJK, perusahaan asuransi, asosiasi perusahaan asuransi dan dari berbagai pakar dan ahli di bidang asuransi,” tambah Purbaya.

Selain berbagai perkembangan tersebut, LPS bersama dengan Kemenkeu dan OJK pada tahun 2024 ini juga sedang melakukan, penyusunan peraturan teknis pelaksanaan seperti Peraturan Dewan Komisioner (PDK) dan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK)

Tak ketinggalan, mereka juga mau persiapan pemenuhan SDM dan kompetensi untuk menunjang pelaksanaan PPP dan melakukan pembekalan kepada karyawan dengan pendidikan dan pelatihan mengenai perasuransian.

LPS juga telah melakukan perubahan organisasi diantaranya dengan menambahkan posisi satu orang Dewan Komisioner yang membidangi PPP dan mengisi SDM untuk organisasi terkait PPP, yaitu dengan penunjukan satu orang Direktur Eksekutif dan beberapa pejabat dan staf untuk mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan PPP di internal LPS dan juga dengan pihak di luar LPS.

