Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPR EDCCASH Bangkrut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:47 WIB
BPR EDCCASH Bangkrut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah
BPR EDC CASH bangkrut (Foto: Shutterstok)
A
A
A

 

JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPR EDC Cash, Tangerang Banten. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin PT BPR EDC Cash, Tangerang Banten dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR EDC Cash, Tangerang Banten, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja atau sampai dengan 23 Juli 2024. Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor PT BPR EDC Cash, Tangerang Banten atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR EDC Cash, Tangerang Banten. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor PT BPR EDC Cash, Tangerang Banten dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164093/bank-bNKR_large.jpg
Sudah 3 Bank Tutup di 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158809/purbaya-JTgv_large.jpg
LPS Cabut Izin 2 BPR, Ada Indikasi Terlibat Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094648/daftar-terbaru-18-bank-bangkrut-di-indonesia-m9g36dZ60k.png
Daftar Terbaru 18 Bank Bangkrut di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094647/jumlah-bank-tutup-makin-banyak-ojk-cabut-izin-bpr-pakan-rabaa-solok-selatan-lZucYQOvOI.jpg
Jumlah Bank Tutup Makin Banyak, OJK Cabut Izin BPR Pakan Rabaa Solok Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091315/jumlah-bank-bangkrut-di-indonesia-jadi-16-GJ7m8E4rYF.jpg
Jumlah Bank Bangkrut di Indonesia Jadi 16
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091235/ada-bank-bangkrut-di-aceh-begini-nasib-nasabahnya-kTlaCwlKxu.jpg
Ada Bank Bangkrut di Aceh, Begini Nasib Nasabahnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement