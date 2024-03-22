Berbagi Keberkahan, MNC Group Gelar Buka Bersama dengan Anak Yatim

JAKARTA - MNC Group melalui PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menggelar buka puasa bersama dengan puluhan anak yatim dari Hamka Foundation, Jumat sore (22/3/2024).

Direktur Utama MNC Kapital Indonesia Yudi Hamka mengatakan, buka bersama tahun ini cukup spesial atau berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lantaran, gelaran tahun ini ikut dimeriahkan dengan penampilan Tim Hadroh Nurul Iman dari Koja, Jakarta Utara, yang diasuh pimpinan Majelis Alif Ba Ta, Ustaz Fiqry Parhan.

Tak hanya itu, MNC Group juga melakukan berbagi kepada anak yatim berupa sejumlah perlengkapan sekolah. Misalnya, tas hingga buku tulis. Perusahaan juga memberikan sedekah kepada office boy yang sudah berkerak di MNC Group.

“Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di bulan suci Ramadhan, kami MNC Group melalui induk usaha MNC Asia Holding dan MNC Kapital Indonesia menyelenggarakan acara buka bersama,” ujar Yudi saat ditemui di MNC Bank Tower.