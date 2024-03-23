Wall Street Cetak Kenaikan Mingguan Terbesar Tahun Ini

JAKARTA - Bursa Saham AS, Wall Street ditutup bervariasi, dengan S&P 500 berakhir sedikit berubah pada perdagangan Jumat waktu setempat. Namun pasar saham mencatat persentase kenaikan mingguan terbesar di tahun ini setelah Federal Reserve memproyeksikan tiga kali penurunan suku bunga hingga akhir 2024.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 305,47 poin, atau 0,77%, menjadi 39,475.90, S&P 500 (.SPX) kehilangan 7,35 poin, atau 0,14%, menjadi 5,234.18 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) memperoleh 26,98 poin, atau 0,16%, menjadi 16.428,82.

Nasdaq berakhir sedikit lebih tinggi hari ini, bersama dengan indeks semikonduktor (.SOX). Indeks semikonduktor juga naik tajam selama seminggu di tengah berlanjutnya optimisme terhadap kecerdasan buatan. Dow berakhir lebih rendah pada hari itu.

Pada hari Jumat, saham-saham diskresi konsumen melemah. Saham Nike (NKE.N) turun 6,9%, sehari setelah produsen pakaian olahraga terbesar di dunia itu memperingatkan bahwa pendapatan pada paruh pertama tahun fiskal 2025 akan menyusut dengan persentase satu digit yang rendah.

Lululemon Athletica (LULU.O), sahamnya turun 15.8% setelah perusahaan memperkirakan pendapatan dan laba tahunan di bawah ekspektasi.

Awal pekan ini, The Fed mempertahankan suku bunganya tidak berubah namun mengisyaratkan pihaknya masih berada di jalur penurunan suku bunga sebanyak tiga kali pada tahun ini.

“Pasar menganggap The Fed bukan musuh Anda lagi, dan pada akhirnya akan menjadi teman Anda,” kata Matt Stucky, kepala manajer portofolio ekuitas di Northwestern Mutual Wealth Management Company.

Para pedagang sekarang melihat peluang sebesar 71% penurunan suku bunga pertama terjadi pada bulan Juni dibandingkan 56% pada awal minggu ini, menurut FedWatch Tool CME.