Tips Listrik Aman saat Rumah Kebanjiran

JAKARTA - Hujan masih akan terjadi di minggu ini. Berdasarkan analisis cuaca terkini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), masih ada peningkatan curah hujan dengan intensitas sedang-lebat di sejumlah wilayah beberapa hari ke depan.

Oleh karena itu, masyarakat mesti behati-hati menyikapi ini, apalagi rumah yang kerap banjir. Hal ini terkait dengan sistem kelistrikan.

Mengutip keterangan PLN Disjaya di media sosialnya, jika rumah terlanjur terendam banjir, ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Penting untuk dipahami supaya tetap aman dan terhindar dari bahaya kelistrikan.

Bila rumah banjir, masyarakat mesti waspada terhadap kelistrikan. Berikut yang perlu dipehatikan:

1. Naikan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi.

2. Matikan instalasi listrik di rumah.

3. Cabut peralatan listrik yang masih tersambung stop kontak.

4. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera kontak PLN.

Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi masih ada peningkatan curah hujan dengan intensitas sedang-lebat di sejumlah wilayah beberapa hari ke depan berdasarkan analisis cuaca terkini.

"Berdasarkan analisis cuaca terkini serta dengan mengamati perkembangan kondisi cuaca, BMKG mengidentifikasi masih adanya potensi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan secara signifikan," kata Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani.