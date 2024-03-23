20 Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari

JAKARTA - 20 aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari yang bisa dicoba. Siapa tahu dapat tambahan penghasilan dari aplikasi tersebut.

Di mana era digital seperti sekarang, masyarakat bisa menghasilkan uang di manapun, kapanpun. Sebab kecanggihan teknologi membuat orang bisa menghasilkan uang dari mana saja, termasuk lewat aplikasi.

BACA JUGA: 5 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari

Oleh karena itu menarik untuk diketahui 20 aplikasi penghasil uang 50 Ribu per hari mana saja yang bisa dicoba:

1. Sun Football

2. T-GO

3. Dusdusan.com

4. TikTok

5. Snack Video

6. Caping

BACA JUGA: Ini Dia Aplikasi Penghasil Uang

7. Helo

8. Hago

9. JAG

10. Baca plus

11. Domino Star