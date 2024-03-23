Belajar Analisa, Baru Jual Beli Saham!

MEDAN - Investasi saham kini menjadi tren. Namun banyak investor saham yang melakukan jual beli saham tanpa analisis apapun.

Kebanyakan investor pemula mengikuti rekomendasi dari influencer atau orang yang dikenalnya, yang sama-sama berinvestasi saham. Pendekatan ini bisa dikatakan kurang tepat karena belum tentu hasil analisanya cocok untuk portofolio setiap orang.

Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumatera Utara, M Pintor Nasution, mengatakan aksi membeli saham berdasarkan rekomendasi itu sah-sah saja.

Akan tetapi, setiap investor juga harus memiliki alasan mengapa pada akhirnya memilih rekomendasi tersebut. Maka dari itu, alangkah pentingnya bagi investor untuk mempelajari analisis saham sebelum melakukan transaksi jual beli saham.

Analisis saham sangat diperlukan bagi para investor karena menjadi salah satu faktor penentu untuk mengambil tindakan saat akan bertransaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis saham dikategorikan menjadi dua, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental.

"Investor jangka panjang biasanya akan memilih analisa fundamental. Sementara itu, investor jangka pendek juga perlu mempelajari cara membaca analisis teknikal," jelas Pintor, Sabtu (23/3/2024).

Pada analisa fundamental, papar Pintor, metode pengukuran yang bisa dipakai investor untuk mengetahui nilai performa sebuah saham adalah kinerja keuangan perusahaan, kondisi ekonomi, manajemen efektivitas perusahaan dan persaingan bisnis di industri perusahaan tersebut bergerak. Untuk indikator analisis fundamental, investor bisa menggunakan Return to Equity (ROE), Price to Earnings Ratio (PER), dan indikator analisis fundamental lainnya

Analisis fundamental dapat membantu investor untuk memperoleh informasi harga sebuah saham untuk dibandingkan dengan harga terkini yang ada. Data ini kemudian digunakan sebagai pertimbangan investor apakah sebuah saham tersebut overvalued atau undervalued. Investor bisa melakukan analisis saham dengan pendekatan kondisi fundamental perusahaan dan sektor industri bisnisnya.

Kebijakan ekonomi suatu negara sangat berpengaruh terhadap saham perusahaan, khususnya perubahan tinggi rendahnya suku bunga menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi. Selain itu, performa perusahaan juga turut mempengaruhi harga saham.

"Jika performa bagus, maka harga saham naik, begitu juga sebaliknya," terang Pintor.

Selain itu, kenaikan harga sebuah komoditi juga bisa berpengaruh pada kenaikan harga saham. Misalnya saja saham perusahaan pertambangan mengalami kenaikan tajam ketika harga minyak dunia meroket, begitu juga sebaliknya.

Analisa fundamental sebuah perusahaan juga dipengaruhi kondisi internal perusahaan. Manajemen kerja dan keuangan yang stabil akan memberikan dampak positif pada pergerakan saham perusahaan.

"Oleh karena itu, perlu juga memastikan bahwa setiap pekerjaan dikelola oleh orang yang kompeten pada bidangnya karena hal tersebut menjadi krusial," pungkasnya.