IHSG Diprediksi Melemah, Cermati Saham Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melemah di kisaran 7.270-7.400 pada sepanjang perdagangan Jumat (22/3/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, penguatan tipis, membuat IHSG nampak lebih bagus, namun sebenarnya tidak begitu jika dilihat kembali dari pergerakan secara teknikalnya.

"Pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG mengalami gap dengan berkurangnya penguatan sehingga hanya tersisa 7.2 poin untuk penguatannya," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, nilai transaksi IHSG cukup tinggi dan dengan penguatan tipis ini berarti indikasinya adalah daya tekan jual yang kuat.

Secara analisis teknikal, pembahasan masih tentang posisi candlestick IHSG, yang mana lebih mengindikasikan pelemahan daripada penguatan.

"Walaupun pada perdagangan kemarin terlihat berhasil kembali naik di atas MA5, namun tekanan jual cukup kuat sehingga membentuk pola shooting star," jelas William.