BTPN Tebar Dividen Rp471,66 Miliar, Berikut Jadwalnya

JAKARTA - PT Bank BTPN Tbk (BTPN) mengumumkan jadwal pembagian dividen total mencapai Rp471,66 miliar atau Rp44,3 per saham. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 21 Maret 2024.

Investor yang berhak atas dividen BTPN merupakan pemegang saham yang namanya tercatat paling lambat pada 3 April 2024.

Dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2023 yang mencapai Rp2,35 triliun, demikian berdasarkan keterbukaan informasi, Minggu (24/3).

Selain sebagai dividen, BTPN menyisihkan atau membukukan dana sebesar Rp10,35 miliar sebagai dana cadangan wajib.

Sehingga cadangan wajib BTPN yang semula sebesar Rp32,59 miliar akan meningkat menjadi Rp42,95 miliar atau sama dengan 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor perseroan untuk tahun 2024.