HOME FINANCE MARKET UPDATE

Essa Industries (ESSA) Bagi-Bagi Dividen Rp5 per Saham

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |22:57 WIB
Essa Industries (ESSA) Bagi-Bagi Dividen Rp5 per Saham
Saham ESSA Tebar Dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) akan membagikan dividen sebesar Rp86,13 miliar atau sebesar Rp5 per lembar saham. Di mana pembagian dividen ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Kamis (21/3/2024).

Presiden Direktur ESSA, Kanishk Laroya menyampaikan bahwa pembagian dividen yang konsisten menunjukkan komitmen perseroan untuk memberikan nilai dan manfaat jangka panjang yang stabil kepada pemegang saham.

“Kami bangga dengan kinerja perusahaan dan yakin dengan kemampuan kami untuk menavigasi kondisi pasar, sambil tetap menjunjung tinggi komitmen kami untuk menciptakan nilai dan manfaat untuk pemegang saham,” kata Kanishk dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (24/3/2024).

Perihal kinerja, ESSA mengantongi laba USD34,61 juta atau Rp543,13 miliar di sepanjang 2023. Angka itu merosot 75,06% dari tahun 2022 lalu yang sebesar USD138,84 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
