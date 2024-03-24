Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Dibuka, untuk Lulusan SMA hingga S2

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |06:15 WIB
Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Dibuka, untuk Lulusan SMA hingga S2
Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Dibuka. (Foto; Okezone.com/BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Rekrutmen bersama BUMN 2024 kembali dibuka. Pendaftaran dibuka mulai hari ini, Sabtu (23/3/2024), dengan menyediakan lebih dari 1800 posisi kerja dari lebih dari 100 perusahaan di Grup BUMN.

Lowongan bagi putra-putri terbaik Indonesia. Lowongan ini tersedia untuk jenjang SMA/sederajat, D3, S1/D4 dan S2 dan juga membuka peluang bagi teman-teman disabilitas. Proses rekrutmen untuk teman-teman disabilitas akan dilaksanakan terpisah dari rekrutmen reguler. Hal ini dilakukan agar teman-teman disabilitas lebih nyaman dan BUMN dapat menyediakan layanan khusus.

Pendaftaran BUMN 2024 ini juga dibuka untuk status pekerjaan baik organik, PKWTT, maupun kontrak/PKWT. Kesempatan ini tentu sayang jika dilewatkan. Pasalnya, akan ada banyak posisi dan perusahaan yang turut bergabung dan membuka lowongan pekerjaan.

Ketua Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Alexandra Askandar mengungkapkan, syarat batas usia dalam RBB 2024 di antaranya untuk lulusan SMA maksimal 25 tahun, Diploma batas usia 27 tahun, lulusan Sarjana (S1) 30 tahun, dan Magister (S2) 35 tahun.

“Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Tedi Bharata akan ada beberapa tes seperti RBB tahun-tahun sebelumnya yaitu tes kemampuan dasar, tes AKHLAK, kemudian tes bahasa Inggris,” ucapnya, Jumat, 22 Maret 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement