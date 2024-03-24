Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Dibuka, untuk Lulusan SMA hingga S2

JAKARTA - Rekrutmen bersama BUMN 2024 kembali dibuka. Pendaftaran dibuka mulai hari ini, Sabtu (23/3/2024), dengan menyediakan lebih dari 1800 posisi kerja dari lebih dari 100 perusahaan di Grup BUMN.

Lowongan bagi putra-putri terbaik Indonesia. Lowongan ini tersedia untuk jenjang SMA/sederajat, D3, S1/D4 dan S2 dan juga membuka peluang bagi teman-teman disabilitas. Proses rekrutmen untuk teman-teman disabilitas akan dilaksanakan terpisah dari rekrutmen reguler. Hal ini dilakukan agar teman-teman disabilitas lebih nyaman dan BUMN dapat menyediakan layanan khusus.

BACA JUGA: Lowongan yang Paling Banyak Dibutuhkan di Rekrutmen Bersama BUMN 2024

Pendaftaran BUMN 2024 ini juga dibuka untuk status pekerjaan baik organik, PKWTT, maupun kontrak/PKWT. Kesempatan ini tentu sayang jika dilewatkan. Pasalnya, akan ada banyak posisi dan perusahaan yang turut bergabung dan membuka lowongan pekerjaan.

Ketua Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Alexandra Askandar mengungkapkan, syarat batas usia dalam RBB 2024 di antaranya untuk lulusan SMA maksimal 25 tahun, Diploma batas usia 27 tahun, lulusan Sarjana (S1) 30 tahun, dan Magister (S2) 35 tahun.

BACA JUGA: Syarat Lengkap Ikut Rekrutmen Bersama BUMN 2024

“Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Tedi Bharata akan ada beberapa tes seperti RBB tahun-tahun sebelumnya yaitu tes kemampuan dasar, tes AKHLAK, kemudian tes bahasa Inggris,” ucapnya, Jumat, 22 Maret 2024.