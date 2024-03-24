Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2024, Perhatikan Syarat Administrasi hingga Tata Cara Daftarnya

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2024 telah dibuka sejak 23 Maret hingga 1 April 2024. Di mana proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI), yakni https://rekrutmenbersama2024.fhcibumn.id.

Rekrutmen BUMN 2024 terbuka bagi putra dan putri dengan jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat, D3, S1/D4, hingga S2, dengan status pekerjaan organik maupun kontrak.

Ada 688 jenis pekerjaan yang dibuka oleh 110 perusahaan pelat merah. Sementara itu, kuota yang akan diterima pada Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini mencapai 1.830 posisi.

Bagi yang ingin mendaftarkan diri, terlebih dahulu menyiapkan berbagai dokumen yang menjadi syarat utama Rekrutmen Bersama BUMN 2024.

Berikut, syarat dan tahapan registrasi online dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024: