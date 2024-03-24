Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2024, Perhatikan Syarat Administrasi hingga Tata Cara Daftarnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |09:50 WIB
Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2024, Perhatikan Syarat Administrasi hingga Tata Cara Daftarnya
Rekrutmen BUMN 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2024 telah dibuka sejak 23 Maret hingga 1 April 2024. Di mana proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI), yakni https://rekrutmenbersama2024.fhcibumn.id.

Rekrutmen BUMN 2024 terbuka bagi putra dan putri dengan jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat, D3, S1/D4, hingga S2, dengan status pekerjaan organik maupun kontrak.

Ada 688 jenis pekerjaan yang dibuka oleh 110 perusahaan pelat merah. Sementara itu, kuota yang akan diterima pada Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini mencapai 1.830 posisi.

Bagi yang ingin mendaftarkan diri, terlebih dahulu menyiapkan berbagai dokumen yang menjadi syarat utama Rekrutmen Bersama BUMN 2024.

Berikut, syarat dan tahapan registrasi online dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement