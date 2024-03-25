Naik 59%, WEHA Kantongi Laba Rp31,7 Miliar pada 2023

JAKARTA – PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) mengantongi laba bersih sebesar Rp31,7 miliar sepanjang 2022. Laba WEHA meningkat sebesar 59% dibandingkan laba 2022 yang sebesar Rp19,9 miliar.

Melansir keterangan perseroan, Senin (25/3/2024), pendapatan perseroan meningkat sebesar 46% menjadi sebesar Rp267 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp183 miliar. Ini merupakan pencapaian tertinggi Perseroan selama ini serta melampaui target yang dicanangkan sebelumnya sebesar Rp260 miliar.

Hasil ini juga merupakan pencapaian Perseroan yang terbaik selama ini dan pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp30 Miliar. EBITDA Perseroan juga meningkat sebesar 55% dimana terjadi peningkatan dari Rp55 miliar di tahun 2022 menjadi Rp85 Miliar di tahun 2023.

Seperti diketahui perseroan mempunyai 3 lini usaha yaitu bus charter, Intercity shuttle dan logistik, serta open trip. ketiga lini usaha tersebut di 2023 membukukan kinerja Pendapatan yang positif. Pendapatan Segmen bus charter meningkat dari Rp84,1 Miliar di tahun 2022 menjadi Rp111,6 Miliar di tahun 2023 atau meningkat sebesar 33% dibandingkan dengan tahun 2022.

Pendapatan Segmen Intercity shuttle meningkat dari Rp91,3 Miliar di tahun 2022 menjadi Rp144,8 Miliar di tahun 2023 atau meningkat sebesar 59% dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk segmen open trip, Pendapatan tahun 2023 juga meningkat sebesar 38% menjadi Rp10,3 Miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp7,5 Miliar.

Di Lini usaha bus charter Perseroan terus melakukan perejamaan terhadap beberapa armada dan melakukan penambahan armada baru secara berkesinambungan agar pelanggan dapat merasakan kenyamanan saat menggunakan armada Perseroan. Titik berat lini usaha ini masih pada segmen Perusahaan untuk kegiatan corporate shuttle dan outing, segmen sekolah terutama untuk kegiatan field trip serta sektor Perorangan dimana adanya pent-up demand yang begitu besar yang didapatkan melalui peran sosial media. Selama tahun 2023 Perseroan melakukan penambahan 30 unit Armada baru.