Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik 59%, WEHA Kantongi Laba Rp31,7 Miliar pada 2023

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |11:39 WIB
Naik 59%, WEHA Kantongi Laba Rp31,7 Miliar pada 2023
Laba WEHA alami kenaikan 59% (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAPT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) mengantongi laba bersih sebesar Rp31,7 miliar sepanjang 2022. Laba WEHA meningkat sebesar 59% dibandingkan laba 2022 yang sebesar Rp19,9 miliar.

Melansir keterangan perseroan, Senin (25/3/2024), pendapatan perseroan meningkat sebesar 46% menjadi sebesar Rp267 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp183 miliar. Ini merupakan pencapaian tertinggi Perseroan selama ini serta melampaui target yang dicanangkan sebelumnya sebesar Rp260 miliar.

Hasil ini juga merupakan pencapaian Perseroan yang terbaik selama ini dan pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp30 Miliar. EBITDA Perseroan juga meningkat sebesar 55% dimana terjadi peningkatan dari Rp55 miliar di tahun 2022 menjadi Rp85 Miliar di tahun 2023.

Seperti diketahui perseroan mempunyai 3 lini usaha yaitu bus charter, Intercity shuttle dan logistik, serta open trip. ketiga lini usaha tersebut di 2023 membukukan kinerja Pendapatan yang positif. Pendapatan Segmen bus charter meningkat dari Rp84,1 Miliar di tahun 2022 menjadi Rp111,6 Miliar di tahun 2023 atau meningkat sebesar 33% dibandingkan dengan tahun 2022.

Pendapatan Segmen Intercity shuttle meningkat dari Rp91,3 Miliar di tahun 2022 menjadi Rp144,8 Miliar di tahun 2023 atau meningkat sebesar 59% dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk segmen open trip, Pendapatan tahun 2023 juga meningkat sebesar 38% menjadi Rp10,3 Miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp7,5 Miliar.

Di Lini usaha bus charter Perseroan terus melakukan perejamaan terhadap beberapa armada dan melakukan penambahan armada baru secara berkesinambungan agar pelanggan dapat merasakan kenyamanan saat menggunakan armada Perseroan. Titik berat lini usaha ini masih pada segmen Perusahaan untuk kegiatan corporate shuttle dan outing, segmen sekolah terutama untuk kegiatan field trip serta sektor Perorangan dimana adanya pent-up demand yang begitu besar yang didapatkan melalui peran sosial media. Selama tahun 2023 Perseroan melakukan penambahan 30 unit Armada baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/278/2990581/ihsg-diprediksi-balik-menguat-di-pekan-depan-berikut-analisanya-ARmScj1JX4.jpg
IHSG Diprediksi Balik Menguat di Pekan Depan, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990192/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-0-83-ke-level-7-288-9SC3SE0u4e.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990324/naik-213-barito-pacific-brpt-raup-laba-usd100-juta-Zbwlv7mcXZ.jpg
Naik 213%, Barito Pacific (BRPT) Raup Laba USD100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990252/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp157-6-miliar-di-2024-Q4bULBB57b.jpg
Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp157,6 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990170/ihsg-berpotensi-rebound-ke-level-7-300-di-awal-april-2024-y2Rj8nuNc5.jpg
IHSG Berpotensi Rebound ke Level 7.300 di Awal April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/278/2989748/ihsg-sepekan-merosot-0-83-ke-level-7-288-eKBFmIsNc7.jpg
IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement