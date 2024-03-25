Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Harga Tiket Pesawat Mahal dan Jadi Sorotan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |08:04 WIB
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Mahal dan Jadi Sorotan
Tiket Pesawat Mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lonjakan harga tiket pesawat menjelang mudik Hari Raya Idul Fitri 2024 menarik perhatian. Pasalnya, hal tersebut membuat masyarakat tertekan karena naiknya harga dianggap tak masuk akal.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Senin (25/3/2024), berikut fakta-fakta mengenai harga tiket pesawat yang kian mahal dan menjadi sorotan masyarakat.

1. Wapres Buka Suara

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar operator menaikkan harga tiket dengan batas wajar dan masuk akal. Hal ini karena harga yang semakin tinggi tersebut telah membuat masyarakat resah.

"Kita harapkan masih dalam batas yang wajar, yang masih masuk akal lah jangan terlalu tinggi. Itu nanti diatur oleh pemerintah," kata Wapres, pada 21 Maret 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement