6 Fakta Harga Tiket Pesawat Mahal dan Jadi Sorotan

JAKARTA - Lonjakan harga tiket pesawat menjelang mudik Hari Raya Idul Fitri 2024 menarik perhatian. Pasalnya, hal tersebut membuat masyarakat tertekan karena naiknya harga dianggap tak masuk akal.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Senin (25/3/2024), berikut fakta-fakta mengenai harga tiket pesawat yang kian mahal dan menjadi sorotan masyarakat.

1. Wapres Buka Suara

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar operator menaikkan harga tiket dengan batas wajar dan masuk akal. Hal ini karena harga yang semakin tinggi tersebut telah membuat masyarakat resah.

"Kita harapkan masih dalam batas yang wajar, yang masih masuk akal lah jangan terlalu tinggi. Itu nanti diatur oleh pemerintah," kata Wapres, pada 21 Maret 2024.