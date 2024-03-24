Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sidak ke Stasiun Pasar Senen, Menhub Pastikan Kelancaran Mudik Lebaran 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |22:46 WIB
Sidak ke Stasiun Pasar Senen, Menhub Pastikan Kelancaran Mudik Lebaran 2024
Menhub Budi Karya Sumadi di Stasiun Pasar Senen (Foto: Kemenhub)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau Stasiun Kereta Api Pasar Senen, Jakarta, Minggu (24/3/2024).

Menhub juga melakukan koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk memastikan pelayanan angkutan kereta api pada masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2024 berjalan lancar.

Menhub menyampaikan ada beberapa hal yang diupayakan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang selama perjalanan mudik dan balik. Pertama, keberangkatan Kereta Api (KA) lebaran dari Jakarta dilakukan dari empat stasiun, yakni Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Bekasi.

Kedua, PT KAI telah menambah dua rangkaian kereta Api baru tujuan Jawa Barat, yakni KA Pangandaran dengan rute Stasiun Gambir - Stasiun Banjar, Tasikmalaya dan KA Papandayan rute Stasiun Gambir - Stasiun Garut.

"Ini dilakukan untuk memudahkan penumpang dan memecah penumpang sehingga tidak menumpuk di satu stasiun," ujar Menhub.

