HOME FINANCE PROPERTY

Pak Bas Sebut WWF ke-10 Peluang Baik Bagi Generasi Muda

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |22:31 WIB
Pak Bas Sebut WWF ke-10 Peluang Baik Bagi Generasi Muda
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bicara soal WWF (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada Mei 2024, menjadi peluang baik bagi generasi muda untuk berpartisipasi.

“World Water Forum 2024 mendatang merupakan kesempatan yang sangat baik bagi generasi muda untuk berdiskusi dan bertukar ilmu dengan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk mencari solusi strategis dan terimplementasi untuk mengatasi berbagai tantangan bidang sumber daya air. Upaya ini penting untuk mewujudkan kemakmuran bersama dan membawa perdamaian melalui sumber daya air,” ujar Basuki dikutip Antara, Minggu (24/3/2024).

Basuki mendorong partisipasi dan kontribusi para generasi muda di seluruh dunia dalam menyukseskan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Beberapa tantangan menjadi ancaman terhadap ketersediaan pasokan air bersih yang memadai karena pertumbuhan penduduk yang pesat, pembangunan yang tidak terkendali, dan perubahan iklim. Secara global, sekitar 2,1 miliar orang masih hidup tanpa akses terhadap air dan 80 persen penduduk yang tinggal di daerah pedesaan masih menggunakan air dari sumber yang tidak memadai.

“Tantangan seperti meningkatnya permintaan air, polusi air, bencana terkait air, dan ketidakadilan air. Seringkali kita menyebutnya Too Much, Too Little, dan Too Dirty. Kita melihat kekeringan panjang tahun lalu karena El Nino, yang memberikan dampak kelangkaan beras di tanah air saat ini. Kita juga melihat karena cuaca ekstrim, tanggul yang jebol di Demak dan Kudus baru-baru ini. Masalah ini telah berlangsung sejak beberapa dekade yang lalu dan akan terus berlanjut jika kita hanya menjalankan solusi seperti biasa,” kata Basuki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
