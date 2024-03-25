Harta Kekayaan dan Harga Pasaran Jay Idzes, Pemain Timnas Indonesia yang Jegal Vietnam

JAKARTA - Harta kekayaan dan harga pasaran Jay Idzes, pemain Timnas Indonesia yang jegal Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 1-0 saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Jadwal selanjutnya pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas digelar pada 26 Maret 2024.

Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Timnas Vietnam di My Dinh Stadium. Pertandingan tersebut akan digelar pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Dalam pertandingan pertama Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di GBK, ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang tampil prima, salah satunya bek anyar Jay Idzes. Bahkan aksi Jay Idzes di dalam lapangan mampu menjegal pemain Vietnam dengan skill yang mumpuni.

Jay Idzes merupakan pemain naturalisasi Indonesia yang sebelumnya berkebangsaan Belanda. Pemain 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya dan sudah menyatakan sejak beberapa waktu lalu mengenai keterbukaannya membela Garuda, julukan Timnas Indonesia.

Jay Idzes memulai karier sepakbolanya bersama PSV Eindhoven di level akademi. Dia kemudian pindah ke VVV Venlo pada 2014 dilanjutkan ke FC Eindhoven pada 2016 untuk level U-17.

Pada 2018, Idzes mulai membela tim senior FC Eindhoven sebelum akhirnya pindah ke Go Ahead Eagles pada musim panas 2020. Dia menetap di Go Ahead Eagles hingga musim panas 2023 ini ketika Venezia, klub kasta kedua Liga Italia, merekrutnya secara bebas transfer.