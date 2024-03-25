Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Naik Mobil Listrik saat Mudik Lebaran 2024? Perhatikan Hal Ini

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |21:20 WIB
Naik Mobil Listrik saat Mudik Lebaran 2024? Perhatikan Hal Ini
Mobil listrik pada Mudik Lebaran. (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - Pemudik diimbau untuk mempertimbangkan efektivitas penggunaan mobil listrik yang akan digunakan saat mudik Lebaran 2024. Hal ini mengingat keterbatasan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di jalan tol.

"Sebelum mudik, pertimbangkan apakah akan menggunakan mobil listrik atau kendaraan konvensional berbahan bakar minyak," kata Direktur Utama PT Jasa Marga Semarang Batang, Nasrullah dikutip Antara, Senin (25/3/2024).

Menurut dia, di ruas tol sepanjang 75 km tersebut terdapat SPKLU di dua tempat istirahat, yakni di KM 379 jalur dari barat ke timur dan KM 389 di jalur dari timur ke barat.

Sementara itu, kata dia, selama penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran 2024 terdapat aturan maksimal 30 menit menggunakan tempat istirahat tersebut.

"Aturan selama di tempat istirahat, diminta untuk tidak berlama-lama. Maksimal 30 menit," katanya.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
