Harta Kekayaan Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Capai Rp47,1 Miliar

JAKARTA - Jay Idzes jadi salah satu diantara pemain yang bersinar dan Sosok Jay Idzes jadi sorotan usai tampil mengagumkan di sepanjang pertandingan antara Timnas Indonesia vs Vietnam pada 21 Maret 2024.

Pemain berdarah Belanda itu pun memiliki kekayaan dan harga pasar yang mahal di Timnas Indonesia saat ini. Pria yang kini akrab disapa netizen Indonesia sebagai Jayadi ini diketahui adalah pemain Serie B Venezia FC.

Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 1-0 saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Jadwal selanjutnya pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas digelar pada 26 Maret 2024.

Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Timnas Vietnam di My Dinh Stadium. Pertandingan tersebut akan digelar pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Jay Idzes merupakan pemain naturalisasi Indonesia yang sebelumnya berkebangsaan Belanda. Pemain 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya dan sudah menyatakan sejak beberapa waktu lalu mengenai keterbukaannya membela Garuda, julukan Timnas Indonesia.