HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tingkatkan Kualitas Proyek Migas, Anak Usaha PGAS Gandeng Lemigas

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:44 WIB
Tingkatkan Kualitas Proyek Migas, Anak Usaha PGAS Gandeng Lemigas
Ilustrasi Anak Usaha PGAS Gandeng Lemigas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS) melalui anak usahanya PT PGAS Solution (PGN Solution) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan kerja sama diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya implementasi aspek health, safety, security, dan environment (HSSE) di setiap pekerjaan proyek agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan selamat.

"Saya harapkan kegiatan ini dapat dilakukan dengan baik dan benar dengan memperhatikan nilai schedule, cost, dan quality. Jadwal harus tepat waktu, biaya yang tidak over, kualitas harus diperhatikan dengan baik agar manfaat yang dihasilkan lebih optimal. Kalau kita jeli, kerja sama ini merupakan suatu peluang yang sangat besar untuk menuai banyak manfaat," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Penyelenggaraan penandatanganan MoU merupakan upaya kedua pihak dalam meningkatkan kerja sama bisnis, kompetensi dan keahlian pekerja.

PGN Solution dan Lemigas meningkatkan mutu operasional melalui pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan, penyelenggaraan work shop, seminar dan kegiatan-kegiatan lain yang berkenaan dengan minyak dan gas bumi.

Topik Artikel :
Gas Bumi Migas PGAS PGN Lemigas PGN
Telusuri berita finance lainnya
