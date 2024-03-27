Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kena PHK Jelang Lebaran, Menaker: Dilaporkan Saja!

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |11:15 WIB
Kena PHK Jelang Lebaran, Menaker: Dilaporkan Saja!
Manaker Dorong Pekerja Melaporkan Bila Tak Terima THR dan Kena PHK Jelang Lebaran. (Foto: Okezone.com/Kemnaker)
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku belum menerima laporan perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), jelang Lebaran dan mendorong pekerja melaporkan jika hal tersebut terjadi.

"Kalau masih dugaan kan kita tidak tahu, dilaporkan saja karena dilaporkan itu menjadi jelas siapa pengusaha yang tidak membayar THR. Kemudian apakah ada pengusaha yang melakukan PHK sebelum pembayaran THR itu, kami berharap kepada teman-teman pekerja manfaatkan layanan Posko THR," kata Menaker, dikutip dari Antara, Rabu (27/3/2024).

Posko THR Kemnaker sudah mulai bekerja sejak Menaker Ida mengumumkan terbitnya Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang memastikan pemberian THR paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri.

Terkait kendala pembayaran THR, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan kesulitan pembayaran THR, berdasarkan evaluasi Kemnaker, dipengaruhi berbagai hal.

Dimulai dari kondisi keuangan perusahaan yang salah satunya dipengaruhi tren geopolitik dalam dua tahun terakhir yang menyebabkan target omset tidak tercapai. Selain itu ada faktor komunikasi yang dibangun dalam perusahaan dengan kantor pusat di negara lain mengingat tradisi THR hanya ada di Indonesia.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
THR Posko THR menaker Lebaran PHK
