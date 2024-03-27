Amankan Aset Negara, Holding Perkebunan Gandeng TNI AD

JAKARTA - Amankan aset negara, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan menggandeng TNI AD.

PTPN dan TNI AD menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pembinaan Teritorial Satuan Komando Kewilayahan dan Satuan Non Komando Kewilayahan Dalam Rangka Mendukung Operasional PTPN III.

Direktur Manajemen Risiko PTPN III M Arifin Firdaus mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengamankan aset negara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

“Dengan luasnya lahan yang dimiliki PTPN hampir di seluruh provinsi di Indonesia, kerja sama ini sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga aset negara yang dipercayakan pada PTPN. Melalui kerja sama ini, kami harap lahan negara bisa terjaga dengan baik dan program ketahanan pangan yang menjadi maksud dan tujuan pemerintah dapat terjalankan dengan baik” ujar Arifin dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Aster Kasad Mayjen TNI Joko Hadi Susilo berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta seluruh masyarakat Indonesia.

“Kerja sama ini merupakan kolaborasi dan langkah nyata yang berguna untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan program ketahanan pangan,” ucapnya.

(Dani Jumadil Akhir)