HOME FINANCE HOT ISSUE

PTPN III dan Pertamina NRE Sepakati Komersialisasi Kredit Karbon

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:14 WIB
PTPN III dan Pertamina NRE Sepakati Komersialisasi Kredit Karbon
PTPN III dan Pertamina NRE Sepakati Komersialisasi Kredit Karbon (Foto: PTPN)
A
A
A

JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menjalin kemitraan strategis dalam proyek komersialisasi kredit karbon.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi terhadap upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Wakil Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Denaldy Mulino Mauna menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus menjalankan program dekarbonisasi demi mewujudkan kegiatan sirkular ekonomi dan bisnis perkebunan yang berkelanjutan.

"Kolaborasi ini juga memberi kami peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah sekaligus membuka pintu bagi diversifikasi pendapatan melalui kredit karbon (from waste to cash),” ujar Denaldy dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Sementara itu, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE Fadli Rahman menyampaikan bahwa Pertamina NRE dan PTPN III telah menjalin kerja sama strategis sejak 2018, dengan membangun PLTBg Sei Mangkei yang mulai beroperasi di 2020.

“Kami melanjutkan kerja sama strategis ini ke tingkatan lebih tinggi melalui komersialisasi kredit karbon dari PLTBg Sei Mangkei. Ini merupakan bentuk konsistensi kedua pihak dalam menunjukkan komitmen transisi energi menuju net zero emission 2060,” ungkap Fadli.

Halaman:
1 2
