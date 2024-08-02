Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PalmCo Targetkan Tekan 40% Emisi Karbon pada 2030

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:48 WIB
PalmCo Targetkan Tekan 40% Emisi Karbon pada 2030
PalmCo Targetkan Tekan 40% Emisi Karbon pada 2030 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo optimistis mampu berkontribusi mengurangi 40% emisi karbon di tahun 2030 dan mencapai net zero emission sebelum tahun 2060.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko mengatakan, pada 2030 total emisi karbon yang diproduksi PTPN adalah 2,35 juta Ton CO2 equivalen. Pihaknya telah melakukan berbagai inisiatif dekarbonisasi, yakni suatu upaya yang dapat membatasi produksi karbon dioksida yang menjadi faktor kunci dalam menangani perubahan iklim.

“Sesuai baseline bussines as usual, PTPN Group itu tahun 2030 total emisinya sebesar 2,35 juta Ton CO2e. Emisi yang sebagian besar datang dari gas methane yang keluar dari limbah cair. Maka dengan 7 Pembangkit Biogas PalmCo yang telah beroperasi saat ini, yang mampu mengcapture methane tadi lalu mengkonversinya menjadi energi baru terbarukan, saat ini kita sudah berhasil membatasi 150 ribu ton CO2e,” katanya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

PalmCo telah menetapkan inisiatif-inisiatif baru hingga 2030 yang akan memberikan tambahan penekanan emisi karbon dioksida sebesar 787 ribu Ton CO2e.

“Ke depan kita akan perluas, akan ada penambahan jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Biogas, lalu Biogas Cofiring, hingga Bio CNG yang mampu menurunkan sebesar 937 ribu CO2e atau hampir 40% dari 2,35 juta ton emisi PTPN Grup. Hal ini melampaui target Bussiness As Usual Indonesia yg menyasar 31,98% di tahun 2030,” ungkap Jatmiko.

Halaman:
1 2
