Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Pemain Besar Sektor Migas, Sumbang Banyak Emisi Karbon

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |15:46 WIB
RI Pemain Besar Sektor Migas, Sumbang Banyak Emisi Karbon
RI sumbang banyak emisi karbon (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia menyumbang banyak emisi karbon sebab menjadi pemain besar sektor minyak dan gas (migas). Tercatat sektor minyak dan gas Indonesia telah menyumbang 33,4% dari total pasokan energi.

Namun demikian, industri ini juga menjadi kontributor signifikan terhadap emisi CO2. Dengan produksi 658.540 barel minyak per hari (BOPD), emisi yang dihasilkan sebesar 13,2%, totalnya hampir 330,5 juta metrik ton.

Angka-angka yang mencengangkan ini menyoroti kebutuhan negara untuk lebih banyak inisiatif Net Zero Emissions (NZE). Ini penting dilakukan untuk mengurangi emisi karbon dari kegiatan hulu, tengah, dan hilir.

Menurut Pilar Dieter, Managing Partner dan CEO Management Services YCP mengingat NZE tak mudah untuk dicapai, maka dibutuhkan kolaborasi yang apik dari seluruh pihak agar ambisi mulia ini bisa benar-benar diwujudkan.

Pilar menjelaskan bahwa pemerintah di seluruh dunia telah menetapkan NZE yang ambisius. Komitmen dari Pemerintah itu kemudian mendorong sektor swasta dan komunitas bisnis untuk turut membuat komitmen kuat dalam mencapai tujuan tersebut.

"Untuk mencapai target NZE yang kritis, diperlukan perpaduan antara komitmen, kemitraan kolaboratif, dan inovasi teknologi,” kata Pilar dalam acara Leaders’ Breakfast dengan tema "Oil and Gas in Indonesia: How Far Along is the Industry on the Net Zero Path?" yang digelar pada Kamis (25/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162029/menteri_esdm_bahlil-bFD1_large.jpg
Produksi Migas Tembus 1,75 Juta Barel per Hari, Bahlil: Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160590/migas-bvn5_large.jpg
Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159247/bahlil-x8jr_large.jpg
Izin Migas Dipercepat, Bahlil: Yang Sudah Selesai, Tolong Segera Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159193/menteri_esdm_bahlil-I8CL_large.jpg
Bos-Bos Migas Komit Kejar Target Produksi Minyak dan Gas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153066/transisi_energi-2q5S_large.jpg
RI Percepat Transisi Energi, Ahli Perminyakan Bisa Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement