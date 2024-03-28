Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Desa Ibru Muaro Jambi, Pemenang Desa BRILiaN Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |12:46 WIB
Desa Ibru Muaro Jambi, Pemenang Desa BRILiaN Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik
Desa Ibru Muaro Jambi sebagai pemenang Desa BRILiaN paling inovatif dan digitalisasi terbaik. (Foto: dok BRI)
A
A
A

MUARO JAMBI – Ibru adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dibandingkan dengan desa lain di Jambi, Ibru termasuk desa kecil yang dihuni oleh 271 kepala keluarga. Meski areanya tak cukup luas, namun desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luas.

Desa Ibru memiliki lubuk sumber mata air alam dan banyak lahan tidur yang berpotensi diolah secara massif. Untuk mendapatkan komoditas unggul sekaligus meningkatkan perekonomian setempat, Desa Ibru pun berinovasi dengan potensi yang begitu besar dan melimpah yang dimiliki daerahnya.

Desa Ibru memiliki lubuk air bersih yang sangat luar biasa, selain itu Desa Ibru juga terus mengembangkan sektor pertanian, dengan memanfaatkan lahan tidur, untuk ditanami tanaman rimpang seperti kunyit. 

Salah satu penduduk desa, Arman, mengutarakan, tanaman rimpang kunyit dipilih desanya untuk dibudidayakan, selain untuk diolah menjadi produk kesehatan, sekaligus untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Ia menambahkan, dalam rangka mewujudkan warga desa yang sejahtera, khususnya petani, pemerintah desa melalui BUMDes Suka Makmur mencoba memanfaatkan lahan kering yang dinilai cocok untuk bertani tanaman biofarmaka seperti kunyit.

Sabun batang kunyit. (Foto: dok BRI)


Direktur BUMDes Suka Makmur Anggoro Kasih menjelaskan, tanaman biofarmaka adalah tanaman yang berguna sebagai obat herbal atau jamu. Jenis tanaman tersebut sangat mudah ditanam di laha kering, selain itu juga gampang untuk dipanen dengan umur panen yang cukup singkat.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/11/3174813//gotong_royong_warga_nifukani_alirkan_air-gAGl_large.JPG
Gotong Royong Warga Nifukani Alirkan Air dari Rumah ke Rumah untuk 1000 Penerima Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/25/3174751//traveloka_travel_sale-BcHl_large.jpg
10 Tempat Wisata dan Kuliner Menarik di Makassar yang Wajib Masuk Itinerary
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/1/3174711//sarasehan_budaya_forum_alumni_hmi_wati_nasional-IGPU_large.jpeg
Menbud Sampaikan Orasi Kebudayaan dalam Sarasehan Budaya Forum Alumni HMI Wati Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/1/3174689//fadli_zon_grand_final_miss_tionghoa_indonesia_2025-QUM5_large.jpeg
Menbud Apresiasi Grand Final Miss Tionghoa Indonesia 2025, Wujud Akulturasi Budaya Tiongkok-Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/11/3174619//pnm_pfl_2025-01tH_large.jpeg
PNM Hadirkan Ruang Tumbuh dan Silaturahmi UMKM di Bazar PFL 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/13/3174545//menbud_fadli_zon_di_jakarta_world_cinema-t3D2_large.jpeg
Jakarta World Cinema 2025 Resmi Ditutup, Menbud Soroti Sinema sebagai Jembatan Budaya Global
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement