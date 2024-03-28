Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tukar Uang Baru untuk THR Lebaran 2024 Sudah Rp75 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |13:01 WIB
Tukar Uang Baru untuk THR Lebaran 2024 Sudah Rp75 Triliun
Penukaran Uang Baru untuk THR Lebaran. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi uang layak edar (ULE) untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang pada momen Ramadhan dan Idul Fitri 2024 telah mencapai Rp75 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengatakan, berdasarkan data baru, jumlah yang sudah ke luar sebesar Rp75 triliun, dari ULE yang disiapkan Rp197,6 triliun.

“Jadi hampir 38%, dan ini kan memuncak pada akhir minggu ini libur 4 hari ini sama minggu depan karena orang udah siap-siap mudik udah bawa-bawa uang,” kata Marlison di tempat penukaran uang BI Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Berdasarkan data BI, peredaran jumlah ULE Rp197,6 triliun dari seluruh Indonesia, paling banyak 60% di Jawa dan yang lain kemudian terbagi ke yang paling sedikit di Bali juga Nusa Tenggara.

“Kan tergantung titik-titik kantong-kantong mudik. Tahun ini agak besar karena tetap naik, karena pertumbuhan ekonomi, masyarakat mudik tinggi, kedua THR 100% lebih cepat,” jelasnya.

Realisasi sudah 38% karena menurut BI masyarakat sudah menukar uang untuk dibawa pulang mudik, mereka sudah menyicil menukar dari sekarang.

“Sehingga pada waktu mereka pulang sudah bawa uang baru ke keluarganya,” ujar Marlison.

Sebelumnya, jumlah ULE yang disediakan ini meningkat 4,65% dibandingkan realisasi tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp188,8 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
