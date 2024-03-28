Jelang Lebaran 2024, UMKM Banyak Pinjam Uang untuk Modal Usaha

JAKARTA - Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjelang Hari Raya semakin banyak yang melakukan peminjaman modal. Pasalnya, semakin banyak permintaan maka semakin besar pula modal penjualan yang dibutuhkan.

"Setiap tahunnya menjelang lebaran, ketika orderan (UMKM) meningkat, pasti cenderung modal yang dikeluarkan lebih besar," jelas Komisaris Modal Rakyat Indonesia Wafa Taftazani pada Press Conference Modal Rakyat Indonesia, Jakarta, Kamis, (28/3/2024).

Meskipun begitu, tidak semua UMKM melakukan peminjaman. Peminjaman hanya dibeberapa sektor-sektor tertentu.

Secara year on year, Wafa menjelaskan, keseluruhan pinjaman cenderung stabil. Hal tersebut juga disetujui oleh Direktur Utama Modal Rakyat Indonesia Christian Hanggara yang mengatakan perbandingan kuartal tahun 2023 dengan tahun 2024 relatif stabil.

"Perbandingan kuartal tahun lalu terhadap tahun ini relatif stabil. Tidak bertumbuh secara drastis," terang Christian.