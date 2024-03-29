Siap-Siap! Ini Tarif Tol yang Akan Naik

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan penyesuaian tarif tol di lima hingga tujuh ruas. Kenaikan tersebut akan mulai diberlakukan tahun ini.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyebut, setidaknya ada lima sampai tujuh ruas tol yang akan diberlakukan penyesuaian tarif, salah satunya adalah Tol Bali-Mandara.

Menurut Lisye, penyesuaian tarif tol tersebut akan dilakukan secara berkala. Berdasarkan regulasi yang ada, penyesuaian dilakukan setiap 2 tahun sekali.

"Untuk rencana penyesuaian tarif di tahun ini sebenarnya ada sekitar 5 sampai 7 (ruas tol). Informasinya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Lisye, dikutip Jumat (29/3/2024).

Meski demikian, Lisye tidak menjelaskan secara detail ruas tol apa saja yang akan mengalami kenaikan tarif tahun ini. Dia mengatakan bahwa terdapat ruas tol di luar Pulau Jawa yang akan disesuaikan tarifnya.

"Yang bisa saya sampaikan itu di Bali tol salah satunya, Bali-Mandara, karena memang sudah waktunya," ungkapnya.

Adapun beberapa ruas tol yang memang sudah mengalami penyesuaian tarif tahun ini. Seperti, Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran yang naik sejak 13 Januari 2024.