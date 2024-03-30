Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Biaya Mudik Via Tol Trans Sumatera, Berikut Daftar Ruas dan Tarifnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |19:36 WIB
Biaya Mudik Via Tol Trans Sumatera, Berikut Daftar Ruas dan Tarifnya
Mudik via jalan tol trans sumatera (Foto: Okezone)
JAKARTA - Biaya mudik via jalan tol trans Sumatera pada Lebaran 2024. PT Hutama Karya (Persero) mengoperasionalkan sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) selama angkutan Lebaran 2024. Operasional beberapa ruas tol ini bersifat berbayar.

Tarif ruas JTTS yang perlu menjadi perhatian pemudik adalah dari Bakauheni ke Palembang yakni sebesar Rp410.000 untuk kendaraan golongan I, meliputi mobil sedan, jip, pick up atau truk kecil, dan bus.

Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding momen mudik tahun lalu karena adanya penyesuaian tarif tol Bakauheni-Terbanggi Besar sejak 25 Mei 2023, sebelum kemudian dikelola oleh PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol.

Berikut daftar ruas tol JTTS yang beroperasi beserta besaran tarifnya:

- Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar: (dikelola oleh PT BTB)

- Ruas Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung: Rp170.500

- Ruas Tol Kayu Agung-Kramasan: Rp50.000 (dikelola oleh Waskita Toll Road)

- Ruas Tol Palembang Indralaya: Rp27.000

