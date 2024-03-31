Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman! Pertamina Tak Naikkan Harga BBM Pertamax Cs 1 April 2024

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |22:47 WIB
Pengumuman! Pertamina Tak Naikkan Harga BBM Pertamax Cs 1 April 2024
Pertamina Tak Naikkan Harga BBM Pertamax Cs 1 April 2024 (Foto: Pertamina)




JAKARTA - Pertamina memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax series pada 1 April 2024.

Harga BBM non subsidi tidak naik seperti Pertamax series yang terdiri dari Pertamax dan Pertamax Turbo serta Dex Series yang terdiri dari Dexlite dan Pertamina Dex.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan keputusan tidak melakukan perubahan harga mengacu pada beberapa aspek antara lain Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM.

“Penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan hasil evaluasi oleh seluruh badan usaha sesuai regulasi formula harga yang berlaku. Berdasarkan perhitungan evaluasi harga serta dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri ini, maka manajemen memutuskan untuk tidak menaikkan harga di bulan April ini,” kata Irto di Jakarta, Minggu (31/3/2024).

Saat ini harga Pertamax adalah Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp 13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter dan Pertamina Dex Rp 15.100 per liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Halaman:
1 2
